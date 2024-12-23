Комітет Ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу законопроєкт № 12191 про декриміналізацію порно.

Про це повідомив перший заступник керівника комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Раніше до парламенту вже вносили подібні проєкти закону, водночас ця версія більш консервативна і готувалася більше року у дискусії з комітетом і робочою групою, додав він.

"Сподіваюсь на початку наступного року зможемо винести в залу. Ще раз для ЗМІ – це саме декриміналізація порно. Це не "легалізація порно" – воно легалізовано, і ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо", – нповідомив Железняк.

За його словами, йдеться про зміну статті 301 КК так, щоб "дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років".

Нардеп зауважив, що до другого читання законопроєкту очікується ще багато доопрацювань. "Але зараз треба рухатись з законом. Особливо це стало актуальним через ситуацію з оподаткуванням моделей OnlyFans і листами-щастя від БЕБ", – додав Железняк.

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Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію створення порнографічного контенту.

Раніше повідомлялося, що понад 5000 осіб з України, які займають публікацією контенту на Onlyfans, з 2020 по 2022 рік заробили 123 мільйони доларів, але не сплатили податків, бо це неможливо через законодавство.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ухвалив рішення надати працівникам Бюро економічної безпеки інформацію про всіх громадян України, зареєстрованих на платформі OnlyFans, які отримують там доходи.

Після отримання інформації про користувачів OnlyFans працівники БЕБ почали приходити до них з обшуками в межах кримінальної справи, відкритої за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Напередодні про початок таких обшуків повідомила юристка компанії "Маєте право" Леся Михайленко. За її словами, детективи прийшли з обшуками саме до тих моделей OnlyFans, які вже зареєстрували ФОПи, подали декларації та сплатили податки.