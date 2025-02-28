У Києві на станції метро "Теремки" запрацює другий вихід

1 березня на станції "Теремки" Київського метрополітену відновить роботу другий вихід.

Про це повідомляють у КП "Київський метрополітен".

Зокрема, вестибюль № 1 станції "Теремки", що в напрямку ТРЦ "Магелан", працюватиме на вхід та вихід для пасажирів з 5:47 до 22:22.

Вестибюль № 2 працює без змін: з 5:50 до 22:25.

Нагадаємо:

На початку лютого також відновили роботу: другий вихід на станції "Осокорки" та вихід до вул. Володимирської на станції "Золоті ворота".