В Киеве на станции метро "Теремки" заработает второй выход
"Теремки". ілюстративне фото з Вікіпедії
1 марта на станции "Теремки" Киевского метрополитена возобновит работу второй выход.
Об этом сообщают в КП "Киевский метрополитен".
В частности, вестибюль № 1 станции "Теремки", что в направлении ТРЦ "Магелан", будет работать на вход и выход для пассажиров с 5:47 до 22:22.
Вестибюль № 2 работает без изменений: с 5:50 до 22:25.
Напомним:
В начале февраля также возобновили работу: второй выход на станции "Осокорки" и выход к ул. Владимирской на станции "Золотые ворота".