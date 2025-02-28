В Киеве на станции метро "Теремки" заработает второй выход

1 марта на станции "Теремки" Киевского метрополитена возобновит работу второй выход.

Об этом сообщают в КП "Киевский метрополитен".

В частности, вестибюль № 1 станции "Теремки", что в направлении ТРЦ "Магелан", будет работать на вход и выход для пассажиров с 5:47 до 22:22.

Вестибюль № 2 работает без изменений: с 5:50 до 22:25.

Напомним:

В начале февраля также возобновили работу: второй выход на станции "Осокорки" и выход к ул. Владимирской на станции "Золотые ворота".