Кабмін призначив двох заступників голови Податкової

Кабінет міністрів 9 травня призначив двох заступників голови Державної податкової служби України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, заступниками голови Податкової призначено Сергія Лисеюка та Андрія Троцка.

Як повідомлялося, теперішнього керівника ДПС Руслана Кравченко Кабінет міністрів призначив 31 грудня 2024 року. До того він очолював Київську ОВА.

До призначення Кравченка останні три роки Податкову в статусі в.о. голови очолювала Тетяна Кірієнко.

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