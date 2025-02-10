Голова АМКУ досі ознайомлюється з матеріалами справи про незаконне збагачення — НАБУ

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко продовжує знайомитися з матеріалами справи щодо ймовірного незаконного збагачення.

Про це повідомляє директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

"Там є свої правила, з якою швидкістю може людина ознайомлюватися з матеріалами. Якщо ми бачимо, що цей процес затягується, ми можемо звернутися до суду з клопотанням про обмеження строків ознайомлення. Наразі цей строк не вичерпаний. Ми нещодавно відкрили ці матеріали для сторони захисту і для нього", — пояснив Кривонос.

За його словами, поки зарано говорити про навмисне затягування розгляду.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленко у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

НАБУ повідомило про підозру голові АМКУ Кириленку у серпні. Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Кириленко у вигляді застави у розмірі понад 30 млн грн.