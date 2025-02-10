Глава АМКУ до сих пор знакомится с материалами дела о незаконном обогащении — НАБУ
Председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко продолжает знакомиться с материалами дела о вероятном незаконном обогащении.
Об этом сообщает директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.
"Там есть свои правила, с какой скоростью может человек знакомиться с материалами. Если мы видим, что этот процесс затягивается, мы можем обратиться в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления. Сейчас этот срок не исчерпан. Мы недавно открыли эти материалы для стороны защиты и для него", - пояснил Кривонос.
По его словам, пока рано говорить об умышленном затягивании рассмотрения.
Напомним:
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению руководителю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко в незаконном обогащении на 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.
НАБУ сообщило о подозрении главе АМКУ Кириленко в августе. Позже Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Кириленко в виде залога в размере более 30 млн грн.