Глава АМКУ до сих пор знакомится с материалами дела о незаконном обогащении — НАБУ

Председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко продолжает знакомиться с материалами дела о вероятном незаконном обогащении.

Об этом сообщает директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

"Там есть свои правила, с какой скоростью может человек знакомиться с материалами. Если мы видим, что этот процесс затягивается, мы можем обратиться в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления. Сейчас этот срок не исчерпан. Мы недавно открыли эти материалы для стороны защиты и для него", - пояснил Кривонос.

По его словам, пока рано говорить об умышленном затягивании рассмотрения.

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению руководителю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко в незаконном обогащении на 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

НАБУ сообщило о подозрении главе АМКУ Кириленко в августе. Позже Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Кириленко в виде залога в размере более 30 млн грн.