Кількість податкових інспекцій в Україні у 2024 році скоротилася на 80% – Гетманцев

Кількість державних податкових інспекцій скорочено на 78% - з 528 до 117 у 2024 році, а загальну штатну чисельність територіальних органів зменшено на 15%, або на 3,3 тис шт од.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ці зміни здійснено в межах реформи, визначеної Національною стратегією доходів до 2030 року.

"Це стосується реформування організаційної структури податкових органів та приведення кількості ДПІ за районами адміністративно-територіального устрою країни.

Бюджетні кошти мають використовуватися раціонально, тому переведення надання послуг в електронний формат і можливість отримання їх в електронному кабінеті платника, застосунку "Моя податкова", Дії, зумовили скорочення кількості ДПІ, працівників служби, офісних приміщень та коштів, передбачених на їхнє утримання", - розповів Гетманцев.

Нагадаємо:

За 2024 рік гральний бізнес сплатив 17 мільярдів гривень податків, що на 63% більше, ніж за 2023 рік.