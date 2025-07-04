Сезонна робота в Карпатах та Одесі: які зарплати за неї можна отримати
В період відпусток в Карпатах та Одесі очікувано активізується сектор сезонної роботи.
Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.
Зазначається, у Одесі на ринок праці сезонної роботи у літній період досить активний.
Серед найбільш затребуваних професій:
- Вакансії із підкатегорії "Початок карʼєри" – медіанна заробітна плата 19 тисяч гривень;
- Різноробочий – 19 тисяч гривень;
- Продавець – 25 тисяч гривень;
- Будівельник – 25 тисяч гривень;
- Прибиральниця – 16 тисяч гривень;
- Офіціант – 37 500 тисяч гривень;
- Кухар – 34 тисячі гривень;
- Водій – 42,5 тисячі гривень;
- Покоївка – 22 тисячі гривень;
- Бармен – 30 тисяч гривень.
Попит на сезону роботу в Одесі високий – в середньому кількість відгуків на оголошення перевищує число пропозицій у 42 рази. Найбільше відгуків збирають вакансії із підкатегорії "Початок карʼєри", а також різноробочого, продавця, офіціанта, прибиральниці, йдеться в аналітиці.
Водночас у Карпатах попит на сезонну роботу нижчий, ніж в Одесі: кількість відгуків на вакансії перевищує число оголошень в середньому у 12 разів.
Яких вакансій найбільше пропонують та яка зарплата:
- Вакансії із підкатегорії "Початок карʼєри" – медіанна заробітна плата 6,5 тисяч гривень;
- Кухар – 30 тисяч гривень;
- Різноробочий – 35 тисяч гривень;
- Офіціант – 18 тисяч гривень;
- Покоївка – 10 тисяч гривень;
Найбільше відгуків збирають вакансії покоївки, офіціанта та пропозиції із підкатегорїї "Початок карʼєри", повідомляє OLX Робота.
Згідно з аналітикою, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість вакансій сезонної роботи у Карпатах зменшилась на 25%. Медіана заробітна плата по всіх вакансіях сезонної роботи теж зменшилась – на 25%.
Нагадаємо:
За даними НБУ, у травні 2025 року зросла кількість нових вакансій і резюме (у середньому вакансії зросли на 7% у річному вимірі, а резюме – на 36%).