Сезонна робота в Карпатах та Одесі: які зарплати за неї можна отримати

В період відпусток в Карпатах та Одесі очікувано активізується сектор сезонної роботи.

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

Зазначається, у Одесі на ринок праці сезонної роботи у літній період досить активний.

Серед найбільш затребуваних професій:

Вакансії із підкатегорії "Початок карʼєри" – медіанна заробітна плата 19 тисяч гривень;

Різноробочий – 19 тисяч гривень;

Продавець – 25 тисяч гривень;

Будівельник – 25 тисяч гривень;

Прибиральниця – 16 тисяч гривень;

Офіціант – 37 500 тисяч гривень;

Кухар – 34 тисячі гривень;

Водій – 42,5 тисячі гривень;

Покоївка – 22 тисячі гривень;

Бармен – 30 тисяч гривень.

Попит на сезону роботу в Одесі високий – в середньому кількість відгуків на оголошення перевищує число пропозицій у 42 рази. Найбільше відгуків збирають вакансії із підкатегорії "Початок карʼєри", а також різноробочого, продавця, офіціанта, прибиральниці, йдеться в аналітиці.

Водночас у Карпатах попит на сезонну роботу нижчий, ніж в Одесі: кількість відгуків на вакансії перевищує число оголошень в середньому у 12 разів.

Яких вакансій найбільше пропонують та яка зарплата:

Вакансії із підкатегорії "Початок карʼєри" – медіанна заробітна плата 6,5 тисяч гривень;

Кухар – 30 тисяч гривень;

Різноробочий – 35 тисяч гривень;

Офіціант – 18 тисяч гривень;

Покоївка – 10 тисяч гривень;

Найбільше відгуків збирають вакансії покоївки, офіціанта та пропозиції із підкатегорїї "Початок карʼєри", повідомляє OLX Робота.

Згідно з аналітикою, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість вакансій сезонної роботи у Карпатах зменшилась на 25%. Медіана заробітна плата по всіх вакансіях сезонної роботи теж зменшилась – на 25%.

Нагадаємо:

За даними НБУ, у травні 2025 року зросла кількість нових вакансій і резюме (у середньому вакансії зросли на 7% у річному вимірі, а резюме – на 36%).