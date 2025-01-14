Кабмін звільнив Кірієнко, яка три роки була в.о. голови Податкової

Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Державної податкової служби Тетяну Кірієнко, яка три роки до грудня 2024 керувала ДПС у статусі виконувачки обов'язків голови.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як повідомлялося, 31 грудня 2024 року Кабінет міністрів призначив ексочільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.

На початку січня Кравченко звільнив директора Департаменту управління ризиками Марину Баряхтар, директора Департаменту контролю за підакцизними товарами Ігоря Чугуєва, а також керівників Одеського, Харківського, Дніпропетровського регіональних управлінь.

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