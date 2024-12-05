Земельный банк получил наблюдательный совет: его возглавил экс-глава Нацбанка

Фонд государственного имущества создал наблюдательный совет в ООО "Государственный земельный банк" (государственный оператор земель сельскохозяйственного назначения). Руководителем избрали экс-главу совета Нацбанка Украины Богдана Данилишина.

Об этом сообщает ФДМ.

Отмечается, что в состав наблюдательного совета также вошли руководитель госкомпании-совладельца Ocean Plaza Игорь Потемка, начальник управления ФГИ предприятий агропромышленного комплекса Александр Васильченко и и.о. директора "Укрспирта" Станислав Банчук.

"Главная цель совета - обеспечить стратегическое управление и прозрачность деятельности государственного оператора "Земельный банк" на рынке субаренды земли", - говорится в сообщении.

В полномочия наблюдательного совета входят утверждение стратегического плана развития, финансовых и инвестиционных планов, контроль за управлением рисками, внедрение антикоррупционной политики.

Напомним:

В ведении Фонда госимущества находится 386 тыс га сельскохозяйственных земель, из которых 20 тыс га надо разминировать а еще 98 тыс га находятся на временно оккупированных территориях.