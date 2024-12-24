Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber та Bolt: ставка податку знизиться

Данило Гетманцев висунув пропозицію надати статус податкових агентів Uklon, Uber та Bolt.

Про це повідомляє Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такий підхід суттєво полегшить адміністрування оподаткування користувачів, які продають товари та послуги через онлайн платформи як Uklon, Uber та Bolt.

"Це краще для адміністрування з боку держави, це простіше для людей, тому що людина отримає дохід уже з вирахуванням податку, який буде утримано платформою і сплачено до державного бюджету", – сказав Гетманцев.

Він також додав, що такі доходи пропонується оподатковувати за зниженою ставкою 5%, а спрощену процедуру адміністрування – коли платформа має виступати податковим агентом – пропонує й Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Водночас у моделі, яку розробив Мінфін, передбачалося, що платформа має відвантажити дані Державній податковій службі про фізичних осіб, а фізична особа повинна подати декларацію сама: задекларувати ці доходи, відзвітувати державі і сплатити податки.

"Це передбачає обов'язок для сотень тисяч наших співгромадян подання цих декларацій", – пояснив Гетманцев. Тому, на його думку, варіант утримання податків самими платформами як податковими агентами є кращим.