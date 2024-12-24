Гетманцев предлагает предоставить статус налоговых агентов Uklon, Uber и Bolt: ставка налога снизится

Даниил Гетманцев выдвинул предложение предоставить статус налоговых агентов Uklon, Uber и Bolt.

Об этом сообщает Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, такой подход существенно облегчит администрирование налогообложения пользователей, которые продают товары и услуги через онлайн платформы как Uklon, Uber и Bolt.

"Это лучше для администрирования со стороны государства, это проще для людей, потому что человек получит доход уже с вычетом налога, который будет удержан платформой и уплачен в государственный бюджет", - сказал Гетманцев.

Он также добавил, что такие доходы предлагается облагать налогом по сниженной ставке 5%, а упрощенную процедуру администрирования - когда платформа должна выступать налоговым агентом - предлагает и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В то же время в модели, которую разработал Минфин, предполагалось, что платформа должна отгрузить данные Государственной налоговой службе о физических лицах, а физическое лицо должно подать декларацию само: задекларировать эти доходы, отчитаться государству и уплатить налоги.

"Это предполагает обязанность для сотен тысяч наших сограждан подачи этих деклараций", - пояснил Гетманцев. Поэтому, по его мнению, вариант удержания налогов самими платформами как налоговыми агентами является лучшим.