Гетманцев подал законопроект о налогообложении всех посылок из-за рубежа

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал на регистрацию в Верховной Раде два законопроекта о налогообложении налогом на добавленную стоимость и пошлиной почтовых отправлений в Украину.

Об этом он написал в Телеграм.

Они предусматривают обложение НДС (20%) всех посылок из-за рубежа, независимо от стоимости, ввозная пошлина с них будет взиматься лишь в случае, если стоимость товаров превышает 150 евро.

Не будут облагать НДС только посылки с товарами стоимостью до 45 евро при условии, что они направляются физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.

По словам Гетманцева, проекты изменений в Таможенный и Налоговый кодексы были разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями и их поддержали Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Украинский совет бизнеса, Ассоциация предприятий информационных технологий, Ассоциация ритейлеров Украины, Торгово-промышленная палата Украины.

Для упрощения процесса импорта предлагается внедрить механизм IOSS (как в Евросоюзе), где НДС может платить непосредственно поставщик или маркетплейс, и ввести новую таможенную декларацию для товаров небольшой стоимости (аналог европейской Н7).

По словам Гетманцева, уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур.

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Напомним:

Летом 2024 года Министерство финансов предложило установить НДС на импортные посылки размером до 150 евро. Эта норма была в законопроекте о повышении налогов, но потом ее оттуда убрали.

Министр финансов Сергей Марченко говорил, что введение налога на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему завоза товаров, которой пользуются интернет-магазины.