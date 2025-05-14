Франція вимагає нових санкцій, які можуть задушити економіку Росії

Франція закликає Євросоюз посилити санкційний тиск на Росію.

Про це пише Reuters.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що попередні обмеження не змусили Кремль припинити війну в Україні, тому потрібні жорсткіші заходи.

"Тому ми повинні готуватися до розширення руйнівних санкцій, які можуть раз і назавжди задушити російську економіку", — сказав Барро.

Новий пакет передбачає обмеження проти близько 200 танкерів "тіньового флоту", а також 30 компаній, пов’язаних із товарами подвійного призначення. Понад 75 осіб та організацій додано до списку за зв’язки з російським військово-промисловим комплексом.

Країни-члени також погодилися розширити правові рамки санкцій, аби охопити гібридні загрози з боку РФ — зокрема, дії проти підводних кабелів та іншої критичної інфраструктури. У відповідь на справи проти Олексія Навального та Володимира Кара-Мурзи ЄС запровадив персональні санкції проти російських суддів і прокурорів.

Барро також повідомив, що в Туреччині обговорюватиме з американським сенатором Ліндсі Гремом новий законопроєкт США, який передбачає 500-відсоткові мита для країн, що купують російську нафту.

"Росія знайшла способи обійти блокування, запроваджене Європою і США, тому перекриття крану схопить Росію за горло", — наголосив французький міністр.

Очікується, що обговорення наступного пакета санкцій ЄС триватиме кілька тижнів. Він охопить фінансову, банківську й енергетичну сфери, однак для його ухвалення знадобиться одностайність усіх 27 країн блоку.

Нагадаємо:

Посли Євросоюзу погодили 17-тий пакет санкцій щодо Росії.

Після консультацій між американськими та європейськимипосадовцями, США дали шанс можливим переговорам Росії та України у Туреччині, перш ніж оголосити нові санкції проти Москви.

До 17-го пакета санкцій проти Росії, зокрема, увійдуть російський "Росатом", експорт скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.

Брюссель готується запровадити валютний контроль і торговельнімита щодо Росії в разі, якщо Угорщина заблокує продовженняекономічних санкцій ЄС, запроваджених проти Москви у відповідь на їївійну проти України.

Лідер Кремля Володимир Путін різко висловився щодо країн, які запроваджують санкції проти РФ.