АМКУ дозволив бізнесмену Кріппі придбати готель "Україна" в Києві

Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії "Ола Файн" Максима Кріппи на приватизацію готелю "Україна".

Про це йдеться в повідомленні відомства.

"Надано дозвіл ТОВ "ОЛА ФАЙН" на набуття контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу державного підприємства "Готель "Україна", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Новий олігарх чи Курченко-2. Хто такий Максим Кріппа і звідки в нього гроші?

Нагадаємо:

Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна" в центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи.

Кошти від продажу готелю "Україна" компанії "Ола Файн" Максима Кріппи повністю надійшли до державного бюджету.