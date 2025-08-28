У Держводагентстві вважають, що Дунай зможе забезпечити водою південь України

Стік нижньої частини Дунаю має достатній об’єм, щоб забезпечити водою значну частину території України.

Про це заявив голова Держводагентства Ігор Гопчак інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Весь стік із території України без річки Дунай не є суттєвим, але разом із нею — це достатній об'єм води", - сказав він.

За словами голови відомства, ідея перекидання частини стоку для забезпечення водою мешканців півдня України "має право на життя", але повинна базуватися на науково обґрунтованому проєкті, який пройде стратегічну та екологічну оцінку.

"Якщо такий проєкт надійде до Держводагентства, ми його, звичайно, розглянемо", - додав Гопчак.

Нагадаємо:

В Миколаєві водопостачання планували відновити в серпні.

"Миколаївці отримають водопостачання в серпні: вода піде трубами до споживача після визначення готовності водогону до штатної роботи. Зараз завершено перевірку понад 97% всієї протяжності мережі.", – йшлося в повідомленні Агентства відновлення від 21 серпня.