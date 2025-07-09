В Україні впала видача автобусних ліцензій: чи вплине це на якість перевезень пасажирів

Державна служба з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) у січні-червні цього року видала 176 ліцензій на здійснення пасажирських автобусних перевезень порівняно із 540 у минулому році, 823 – у 2023 та 783 у 2022 році.

Про це повідомив голова "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, ринок вже наповнився. По-друге, на початку повномасштабного вторгнення була прийнята вимушена спрощена процедура отримання ліцензій. Але в 2024 році ця вимушена норма була переглянута з врахуванням Євроінтеграційних прагнень, тому відбулося повернення до жорсткіших умов видачі", – пояснив він динаміку скорочення видачі ліцензій.

Лагунін нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році було заблоковане авіаційне сполучення, залізничний транспорт також має певні обмеження, тому спостерігався сплеск автобусних перевезень.

Він зазначив, що "Укртрансбезпека" постійно працює над створенням сервісів, які допомагають пасажирам відчувати себе захищеними та розуміти, хто їх сьогодні перевозить, для чого відкриває усі свої бази даних.

Серед іншого очільник служби порадив користуватися Реєстром виданих та анульованих ліцензій на єдиному державному порталі відкритих даних розміщено.

Він також нагадав, що був створений сервіс, на якому можна придбати квиток саме у перевізника, який має усі необхідні документи: ліцензію, відповідні дозволи для здійснення перевезення саме по цьому маршруту.

"Окрім того, є зручний сервіс перевірки ліцензіата по номеру транспортного засобу. Ви бачите автобус, вводите його державний номерний знак цього і одразу отримуєте всю інформацію: чи є в нього ліцензія чи немає", – дав ще одну пораду Лагунін.

Нагадаємо:

У червні український автопарк поповнили 154 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 11% більше, ніж у травні.