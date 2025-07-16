У київському метро змінювали рух "червоною" гілкою через займання трави
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У Київському метрополітені змінився рух "червоною" гілкою метро: поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".я".
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Станції "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинені на вхід.
Зміни в роботі підземки пов'язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену.
На місці працюють рятувальники та працівники метрополітену.
Оновлено о 16:26.
Рух поїздів на "червоній" галці метро відновлений у звичайному режимі.
Станції "Лісова" та "Чернігівська" працюють на вхід і вихід.