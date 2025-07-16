У київському метро змінювали рух "червоною" гілкою через займання трави

У Київському метрополітені змінився рух "червоною" гілкою метро: поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".я".

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Станції "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинені на вхід.

Зміни в роботі підземки пов'язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену.

На місці працюють рятувальники та працівники метрополітену.

Оновлено о 16:26.

Рух поїздів на "червоній" галці метро відновлений у звичайному режимі.

Станції "Лісова" та "Чернігівська" працюють на вхід і вихід.