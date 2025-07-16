В киевском метро меняли движение по "красной" ветке из-за возгорания травы

В Киевском метрополитене изменилось движение по "красной" ветке метро: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Дарница" .

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты на вход.

Изменения в работе подземки связаны с возгоранием травы возле ограждения наземного участка путей метрополитена.

На месте работают спасатели и работники метрополитена.

Обновлено в 16:26.

Движение поездов на "красной" ветке метро восстановлено в обычном режиме.

Станции "Лесная" и "Черниговская" работают на вход и выход.