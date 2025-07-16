В киевском метро меняли движение по "красной" ветке из-за возгорания травы
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В Киевском метрополитене изменилось движение по "красной" ветке метро: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Дарница" .
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты на вход.
Изменения в работе подземки связаны с возгоранием травы возле ограждения наземного участка путей метрополитена.
На месте работают спасатели и работники метрополитена.
Обновлено в 16:26.
Движение поездов на "красной" ветке метро восстановлено в обычном режиме.
Станции "Лесная" и "Черниговская" работают на вход и выход.