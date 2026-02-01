У Чернівцях одна релігійна організація через суд відібрала собор в іншої

Господарський суд Чернівецької області зобов'язав одну релігійну організацію передати іншій кафедральний собор на честь Сходження Святого Духа м. Чернівці.

Про це свідчить рішення суду від 21 січня.

Релігійна організація "Релігійна громада парафія кафедрального собору на честь Сходження Святого Духа Чернівецько - Буковинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Чернівці" (РО1) вимагала, аби суд передав їй кафедральний собор, готель, котельню та дві вбиральні, які знаходяться у м. Чернівці, вул. Головна, 85.

На думку позивача, цими будівлями безпідставно користується релігійна організація "Управління Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви" (РО2), її священнослужителі та прихожани.

Суд зайняв сторону РО "Релігійна громада парафія кафедрального собору на честь Сходження Святого Духа Чернівецько - Буковинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Чернівці", зокрема, зазначивши, що РО1 зареєструвала за собою право власності на п'ять будівель у 2024, і відповідно є власником нерухомого майна.

Крім того, суд відхилив доводи РО2 про те, що РО1 здійснила фактичну державну реєстрацію нової юридичної особи з присвоєнням того ж самого коду ЄДРПОУ 25077802, як такі, що не відповідають дійсності та спростовуються матеріалами справи.

Як встановив суддя Микола Гурин, факт безперервності правосуб`єктності РО1 та збереження коду ЄДРПОУ 25077802 підтверджується як офіційними даними, так і внутрішніми установчими документами громади, що повністю спростовує безпідставні твердження РО2.

Тому зобов'язав "Управління Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви" передати РО1 собор, готель, котельню та дві вбиральні, звільнити їх та підписати відповідний акту приймання-передачі.

Нагадаємо:

Славська селищна рада (Львівська область) 20 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ "Рроса" реставрацію церкви за 9,4 млн грн.