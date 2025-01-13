Чиновник розтратив мільйони на закупівлі генераторів: його справу передали до суду

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт за фактами розтрати коштів Дніпровської міської ради, що були виділені на закупівлю генераторів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що колишній директор одного із департаментів Дніпровської міськради, зловживаючи своїм службовим становищем, порушив вимоги проведення публічних закупівель.

Посадовець на початку повномасштабного вторгнення уклав прямі договори на купівлю 268 дизель-генераторів за значно завищеними цінами. Загальна вартість трьох угод становить майже 24 млн грн.

Усі тендери були проведені без аналізу ринку та запитів офіційним представникам та виробникам генераторів.

Надалі компанії поставили генератори, підозрюваний підписав видаткові накладні.

Згідно з висновками судових економічних експертиз, вартість товарів була завищена на 3,5 млн грн.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило групу компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Слідство не називає фігурантів справи. За даними ЕП, йдеться про компанії, зокрема про одеський термінал "Олімпекс Купе", який пов'язаний з підсанкційним "королем контрабанди" Вадимом Альперіним. Термінал фігурує у схемі нелегального експорту "чорного зерна".