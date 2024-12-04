БЭБ нашло в порту контейнеры с контрабандными сигаретами на 165 миллионов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обнаружили в трех 40-футовых морских контейнерах более 2 млн пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью 165,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что группа лиц в течение года покупала сигареты, нелегально изготовленные на одной из отечественных фабрик, и в дальнейшем распространяла их как в Украине, так и за ее пределами.

Детективы БЭБ провели 3 санкционированных осмотра морских контейнеров на территории одного из портов "Большой Одессы".

Правоохранители изъяли 4 140 тыс. коробов, в которых были спрятаны более 2 млн пачек сигарет без марок акцизного налога.

Их планировали экспортировать в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

В товарно-сопроводительных документах на груз значилось, что табачные изделия маркированы для продажи в магазинах Duty Free.

В то же время, согласно информации, размещенной на пачках, сигареты были изготовлены якобы в Египте, Португалии и Швейцарии.

Напомним:

Детективы БЭБ во Львовской области разоблачили три благотворительных фонда, которые ввезли на территорию Украины более 700 подержанных легковых автомобилей без уплаты соответствующих таможенных платежей..