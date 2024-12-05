Австрійський суд знову відмовив в екстрадиції Фірташа до США

Австрійський суд відмовив у екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США, де він обвинувачується у корупційних схемах, пов’язаних з хабарями за видобуток титану в Індії.

Джерело: Vienna Online

Деталі: За даними видання, Віденський регіональний суд ухвалив своє рішення 7 листопада, але оголосив про нього лише ввечері 4 грудня. Це рішення стало результатом тривалого судового процесу щодо екстрадиції Фірташа до США, де його звинувачують у змові з метою сплати хабарів в Індії за отримання прав на видобуток титану, який використовується у виробництві реактивних двигунів.

Видання зазначає, що прокуратура планує подати апеляцію до 16 грудня.

Передісторія:

Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Олігарх Дмитро Фірташ у 2022 році зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до США

16 червня 2023 року повідомлялося, що австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 24 червня 2024 року про продовження санкцій проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та низки російських олігархів на 10 років.

21 листопада уряд Великої Британії запровадив санкції проти Фірташа, визначивши його дії як такі, що підпадають під Глобальний регламент щодо антикорупційних санкцій.

Українська правда.