АМКУ вперше звільнив від відповідальності тендерного змовника, застосувавши leniency
Антимонопольний комітет України застосував до порушника конкурентного законодавства механізм звільнення від відповідальності – leniency.
Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.
Це перше рішення АМКУ щодо застосування програми leniency, яка увійшла до українського антитрастового законодавства у межах гармонізації з європейськими нормами.
Зокрема, від відповідальності було звільнено компанію, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії, що спричинили спотворення результатів двох торгів із закупівлі будівельних робіт. Компанія раніше інших учасників змови звернулася з відповідною заявою до АМКУ, розкрила її суть, надала докази та співпрацювала з комітетом.
"Принцип leniency в європейських країнах застосовується досить успішно, всі шанси його вдалого впровадження має й Україна", – розповів Кириленко.
В АМКУ не назвали компанію, яку звільнили від відповідальності.
Нагадаємо:
Антимонопольний комітет (АМКУ) визнав дії державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" зловживанням монопольним становищем на ринку стивідорних послуг і оштрафував його на 2 млн грн.