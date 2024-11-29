Антимонопольники оштрафували держкомпанію за зловживання монополією в порту Чорноморськ

Антимонопольний комітет (АМКУ) визнав дії державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" зловживанням монопольним становищем на ринку стивідорних послуг і оштрафував його на 2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет встановив, що ДП "МТП "Чорноморськ" було єдиним підприємством, який надавав стивідорні послуги у цьому морському порту, а саме перевантаження, обслуговування й зберігання транспортних засобів на Спеціалізованому поромному комплексі порту.

У жовтні 2021 року держкомпанія затвердила політику укладання договорів з основної діяльності, якою встановила вимоги та мінімальні критерії для контрагентів (експедиторів), що мають намір укласти з нею договір про надання послуг.

АМКУ виявив, що ці вимоги та мінімальні критерії політики були дискримінаційними та позбавляли можливості експедиторів, які не відповідають цим критеріям, укласти відповідний договір з ДП "МТП "Чорноморськ".

За відсутності договірних відносин з держкомпанією підприємства не могли б отримати доступ до стивідорних послуг на Спеціалізованому поромному комплексі порту.

Тому АМКУ визнав, що ДП "МТП "Чорноморськ" з 19 жовтня 2021 року до 24 лютого 2022 року займало монопольне (домінувальне) становище на ринку стивідорних послуг у межах території Спеціалізованого поромного комплексу (п'ятий термінал) у морському торговому порту Чорноморськ.

Водночас проводило політику, яку неможливо було б реалізувати за умов існування значної конкуренції на ринку.

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