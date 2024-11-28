Адміністрація Байдена готується виділити Україні зброї на понад 700 мільйонів доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет озброєнь для України вартістю 725 мільйонів доларів, оскільки президент, який залишає посаду, прагне зміцнити уряд у Києві перед тим, як покинути свій пост у січні.

Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація Байдена планує надати різноманітну протитанкову зброю з американських запасів, щоб послабити російські війська, що наступають, в тому числі наземні міни, безпілотники, ракети Stinger і боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Очікується, що пакет також включатиме касетні боєприпаси, які зазвичай використовуються в керованих реактивних системах залпового вогню (GMLRS), що випускаються пусковими установками HIMARS.

Зазначається, що офіційне повідомлення Конгресу про пакет озброєнь може надійти вже в понеділок, 2 грудня.

Вміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями до очікуваного підписання Байденом.

Це різке збільшення обсягу після нещодавнього використання Байденом так званих президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA), які дозволяють США використовувати наявні запаси озброєнь для надання допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Нещодавні оголошення про PDA зазвичай варіювалися від 125 до 250 мільйонів доларів. За оцінками, Байден має від 4 до 5 мільярдів доларів на PDA, вже схвалених Конгресом, які він, як очікується, використає до того, як обраний президент-республіканець Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.