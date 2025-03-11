В ніч на 11 березня ЗСУ завдали ударів по стратегічних об'єктах РФ: куди влучили

В ніч на 11 березня українські війська завдали ураження по низці стратегічних об’єктів Росії, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

Також, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область РФ), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

Із відкритих джерел відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора, постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо:

Рязанський нафтопереробний завод у Росії призупинив роботу після атаки українських дронів 24 лютого.