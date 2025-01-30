В Агенції оборонних закупівель вдруге за тиждень змінився директор – дані реєстру

За даними реєстрів, керівником найбільшого органу з закупівлі озброєнь знову стала Марина Безрукова.

Про зміни стало відомо з сервісу YouControl.

25 січня, після відповідного рішення Міноборони, керівником Агенції оборонних закупівель став директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов. Попередня директорка органу Марина Безрукова заявила про тиск і неправомірність такого рішення.

29 січня, за даними реєстру, керівницею Агенції знову стала Марина Безрукова. "До реєстру дійсно внесли зміни. Наскільки розумію, не з першої спроби. Якщо це було зроблено з порушенням законодавства, в державі є органи, які на це мають реагувати", – написав Жумаділов на Facebook.

Детальніше про конфлікт Міністерства оборони та Агенції оборонних закупівель читайте в тексті: Хто сіє вітер. З чого виник найбільший скандал у закупівлях зброї і що буде з Умєровим, Безруковою та іншими.