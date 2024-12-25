Під час ранкової атаки РФ загинув енергетик ДТЕК

24 грудня загинув 51-річний енергетика Дмитро Петленко, який працював на одній із теплоелектростанцій компанії ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Його тіло було знайдено під завалами після пошукових робіт, що стали наслідком чергової масованої атаки російських окупантів.

У ДТЕК розповіли, що Дмитро Петленко присвятив понад 30 років роботі у сфері енергетики. Раніше він працював на Запорізькій ТЕС, але після окупації Енергодару працевлаштувався на іншій теплоелектростанції, де продовжував виконувати роботу.

Нагадаємо:

Російські окупанти під час атаки 25 січня вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Графіки відключення електроенергії для населення у середу 25 грудня застосовуватимуть до 23:59: вимикатимуть одночасно до трьох черг з шести (50% споживачів).