ЄС хоче подвоїти військову допомогу, замовляючи зброю в українських виробників

Євросоюз може значно посилити військову допомогу Україні, якщо Президент США Дональд Трамп не зможе переконати правителя РФ Володимира Путіна укласти мир.

Про це у соцмережі X написав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, пише Оборонка.

"Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру – значно збільшивши нашу військову підтримку Україні. До цього часу ЄС і США надавали Україні військову допомогу на суму близько 40 млрд євро на рік", – написав він.

Але ці гроші можна витратити ефективніше, якщо спрямувати таку ж суму на закупівлю сучасної зброї в Україні. За словами Андрюса Кубілюса, її вартість приблизно вдвічі нижча за ту, яку виробляють в ЄС чи США.

"Це фактично подвоїло б обсяг озброєнь, які Україна отримує за ті ж 40 млрд євро. Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 млрд євро", – зазначив єврокомісар.

Нагадаємо:

Єврокомісія інвестує 910 млн євро в межах програми Європейського фонду оборони (EDF) для створення інноваційної оборонної промисловості в Європі.

Передбачається, що інвестиції спрямують на усунення прогалин у спроможностях – таких як мобільність військ і захист від дронів. Вперше до проєктів EDF зможуть долучатися й українські оборонні компанії.