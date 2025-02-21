Міноборони оцифрувало постачання консервів до ЗСУ
Міністерство оборони України запровадило цифрову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил України.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Відтепер постачальник перед відвантаженням продукції формує видаткову накладну у системі, зазначаючи відповідний номер протоколу випробувань.
Якщо цей номер не внесено, база даних в ІТ-системі DOT-Chain не дозволить сформувати накладну, що унеможливить постачання без лабораторного контролю, вважають у відомстві.
"У зв’язку з цим, усі протоколи лабораторних випробувань відтепер надсилаються до Державного оператору тилу (ДОТ), який вносить їх до DOT-Chain. У ній міститься детальна інформація про продукцію: номер протоколу випробувань, дата виготовлення, виробник, обсяг партії тощо", - пояснили в Міноборони.
DOT-Chain перевіряє накладні, звіряючи їх із базою. Якщо ліміт поставок перевищено, порушення фіксується, а постачальник має надати пояснення. У разі підтвердження – компанія отримає штраф, а продукцію відправлять на додаткові тести.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів дозволив Міністерству оборони змінити механізм авансових платежів за контрактами Агентства оборонних закупівель (АОЗ).