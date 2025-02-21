Минобороны оцифровало поставки консервов в ВСУ

Министерство обороны Украины ввело цифровую систему контроля за поставками консервированной продукции для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отныне поставщик перед отгрузкой продукции формирует расходную накладную в системе, отмечая соответствующий номер протокола испытаний.

Если этот номер не внесен, база данных в ИТ-системе DOT-Chain не позволит сформировать накладную, что сделает невозможным поставки без лабораторного контроля, считают в ведомстве.

"В связи с этим, все протоколы лабораторных испытаний отныне направляются в Государственный оператор тыла (ДОТ), который вносит их в DOT-Chain. В ней содержится подробная информация о продукции: номер протокола испытаний, дата изготовления, производитель, объем партии и т.д.", - пояснили в Минобороны.

DOT-Chain проверяет накладные, сверяя их с базой. Если лимит поставок превышен, нарушение фиксируется, а поставщик должен предоставить объяснения. В случае подтверждения - компания получит штраф, а продукцию отправят на дополнительные тесты.

Напомним:

Кабинет министров разрешил Министерству обороны изменить механизм авансовых платежей по контрактам Агентства оборонных закупок (АОЗ).