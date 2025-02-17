Міноборони назвало вакансії, які найчастіше обирають українці у Резерв+

Охочі приєднатися до Сил оборони через сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+" найчастіше обирають військові професії за такими напрямами, як штаб, БпЛА, IT, транспорт і піхота.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Теза про "війську потрібні всі" не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська", – зазначила вона.

Сервіс рекрутингу запустився в застосунку "Резерв+" у жовтні минулого року. Він дає змогу українцям знайти для себе у війську оптимальну вакансію серед тисяч різних варіантів.

Сервіс пропонує понад 6 тисяч відкритих посад у Силах оборони. Зафіксовано вже понад 50 тисяч відгуків на ці вакансії.

Рекрутинг у "Резерв+" допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту, досвіду і вподобанням. Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест – наприклад, вказати, чи є завершене навчання в одній із військових сфер, чи у якому напрямі громадянин розбирається найкраще.

Вакансії містять детальний опис: інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки про них у ЗМІ.

Нагадаємо:

Протягом 2024 року на сайті "OLX Робота" було розміщено майже 3000 вакансій для роботи в Силах оборони: загалом близько 30 тисяч кандидатів відгукнулися на ці пропозиції.