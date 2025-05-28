Армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру в трьох областях України

Російські війська вночі та зранку атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад на Харківщині, Донеччині та Сумщині.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, на Харківщині уламки БПЛА потрапили на колію - залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки ворожого дрона, рух оперативно було відновлено.

Крім того, на Донеччині в Словʼянську внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа, уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда.

Зранку Словʼянськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу.

Водночас на Сумщині ворожий БПЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.

В УЗ повідомили, що жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках немає.

Нагадаємо:

23 травня російські війська атакували залізницю в Чернівецькій області. За інформацією УЗ, внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.