В Україні запрацює лінія для переробки відпрацьованої гуми з військової техніки

Міністерство оборони облаштовує спеціалізовану лінію для вторинного перероблення відпрацьованої гуми, в першу чергу з військової колісної техніки. З неї виготовлятимуть продукцію для ремонтних підрозділів Збройних сил.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що зараз на складах військових частин нараховується понад 6 000 тонн відпрацьованих шин колісних транспортних засобів, які потребують утилізації. Вартість послуг з утилізації коливається у межах 200-400 тис. грн за тисячу тонн.

Міноборони вирішило побудувати власну лінію з перероблення. Для її створення вже закупили відповідне вітчизняне обладнання, яке монтують на території однієї з військових частин.

Лінія дозволятиме переробляти 1 000 тонн вторинної сировини на рік і випускати готової продукції на 1,2 млн грн щомісячно.

Лінія вже змонтована на 80%. Очікується, що пусконалагоджувальні роботи будуть завершені найближчим часом і в березні лінія вийде на проєктну потужність.

"Це дасть змогу знизити витрати та забезпечити ремонтні підрозділи ЗСУ власною продукцією. Наприклад, гумовими матами. Якщо військові потреби будуть повністю забезпечені, можна буде розглянути виготовлення продукції для українських автодорожніх підприємств та будівельних компаній", – розповів начальник управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна МО полковник Олег Коваль.

Нагадаємо:

Міністерство оборони опрацьовує можливість створення в Україні випробувального полігону для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту.