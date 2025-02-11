В Україні створять полігон для тестування технологій розмінування з використанням ШІ

Міністерство оборони опрацьовує можливість створення в Україні випробувального полігону для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ініціативу головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки обговорили під час робочої зустрічі фахівців Міноборони, Мінекономіки, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Програми розвитку ООН та інших.

"Полігон, що перебуває у розпорядженні Міноборони, може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань та навчання", – розповіла представниця секретаріату Національного органу протимінної діяльності полковник Ольга Дробот.

За її словами, новітні технології та їх розвиток дозволяють суттєво прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а відтак гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів і зменшити ризики для цивільного населення.

Крім того, сторони обговорили нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій.

Йшлося також про використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів й інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту в процеси планування й безпечного розмінування.

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