В Украине заработает линия для переработки отработанной резины с военной техники

Министерство обороны обустраивает специализированную линию для вторичной переработки отработанной резины, в первую очередь с военной колесной техники. Из нее будут изготавливать продукцию для ремонтных подразделений Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что сейчас на складах воинских частей насчитывается более 6 000 тонн отработанных шин колесных транспортных средств, которые нуждаются в утилизации. Стоимость услуг по утилизации колеблется в пределах 200-400 тыс. грн за тысячу тонн.

Минобороны решило построить собственную линию по переработке. Для ее создания уже закупили соответствующее отечественное оборудование, которое монтируют на территории одной из воинских частей.

Линия позволит перерабатывать 1 000 тонн вторичного сырья в год и выпускать готовой продукции на 1,2 млн грн ежемесячно.

Линия уже смонтирована на 80%. Ожидается, что пусконаладочные работы будут завершены в ближайшее время и в марте линия выйдет на проектную мощность.

"Это позволит снизить расходы и обеспечить ремонтные подразделения ВСУ собственной продукцией. Например, резиновыми матами. Если военные потребности будут полностью обеспечены, можно будет рассмотреть изготовление продукции для украинских автодорожных предприятий и строительных компаний", - рассказал начальник управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества МО полковник Олег Коваль.

Напомним:

Министерство обороны прорабатывает возможность создания в Украине испытательного полигона для тестирования новых технологий, используемых в процессах разминирования, в частности с привлечением искусственного интеллекта.