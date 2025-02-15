"Укроборонпром" создаст совместное предприятие вместе с французской оборонной группой

"Украинская оборонная промышленность" и французская компания Thales International SAS, которая специализируется на разработке информационных системы для авиакосмического и военного, подписали соглашение о развитии совместного предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что на предприятии будут создавать "передовые технологические решения" и обеспечивать оптимизированную и оперативную поддержку в "сферах противовоздушной обороны, радарных систем, радиоэлектронной борьбы, тактической связи и оптико-электронных систем".

Подписание соглашения состоялось на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Гендиректор "Укроборонпрома" Олег Гуляк утверждает, что соглашение о партнерстве позволит "плотнее закрыть украинское небо от российских угроз" и даст опыт оружейникам Украины в работе с "самыми современными" технологиями.

Справка. Thales Group - международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. Штаб-квартира расположена в Париже (Франция).

Напомним:

В июне 2024 года французская оборонно-промышленная группа Thales объявила о заключении трех соглашений с предприятиями украинского оборонного комплекса о сотрудничестве в сферах радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, радаров и беспилотников.