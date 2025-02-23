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У "Резерв+" фіксують технічні труднощі

Володимир Тунік-Фриз — 23 лютого, 14:05
У Резерв+ фіксують технічні труднощі
Міноборони

У застосунку Міноборони "Резерв+" фіксують технічні проблеми, які можуть ускладнити оновлення документів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами", – йдеться у повідомленні.

Це може вплинути на оновлення документів у застосунку.

При цьому, усі раніше видані документи залишаються дійсними. Міноборони рекомендує зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні.

"Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Взаємодія буде відновлена найближчим часом", – підсумували у міністерстві.

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У "Резерв+" фіксують технічні труднощі
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