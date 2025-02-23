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В "Резерв+" фиксируют технические трудности

Владимир Туник-Фриз — 23 февраля, 14:05
В Резерв+ фиксируют технические трудности
Міноборони

В приложении Минобороны "Резерв+" фиксируют технические проблемы, которые могут усложнить обновление документов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сейчас наблюдается нестабильный доступ приложения к системе Трембита, которая обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами", - говорится в сообщении.

Это может повлиять на обновление документов в приложении.

При этом, все ранее выданные документы остаются действительными. Миноборонырекомендует сохранить pdf-версию электронного военного на смартфоне.

"Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время", - подытожили в министерстве.

Минобороны технології война

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В "Резерв+" фиксируют технические трудности
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