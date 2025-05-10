У квітні Міноборони допустило до експлуатації 12 зразків автомобільної техніки

Протягом квітня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України 12 зразків автомобільної техніки різного призначення, понад 60% з них – українського виробництва.

Про це повідомляє МОУ.

За даними Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, загалом з початку 2025 року кодифіковано і допущено до експлуатації понад 50 зразків автомобільної техніки.

Серед них – колісні евакуаційні тягачі-транспортери, автотранспорт для перевезення габаритних вантажів, сучасні всюдихідні шасі для широкого спектра застосування тощо. Окрім українських автомобілів, парк автотехніки поповнили зразки провідних світових автовиробників.

"Мобільність війська, оперативне виконання завдань із логістики залежить від наявного автомобільного парку техніки. Вітчизняні виробники вже освоїли виробництво окремих зразків автотехніки. Війську потрібно більше сучасної автотехніки з широкими функціональними можливостями", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю. Серед задач Міноборони на 2025 рік – уніфікація технічних вимог до БпЛА.

Також у відповіді на запит ЕП Міноборони повідомило раніше, що обсяг простроченої дебіторської заборгованості Міністерства оборони за укладеними контрактами за напрямком закупівлі зброї від початку 2025 року зріс на 13 млрд грн.

Там зазначили, що станом на 1 січня 2024 року обсяг простроченої дебіторської заборгованості за контрактами на купівлю зброї становив 39,6 млрд грн. На 1 січня 2025 року він зріс до 45 млрд грн, а станом на 13 березня 2025 року (останні дані, якими володіло міністерство на момент відправки відповіді на запит) зріс до 58 млрд грн.

У 2025 році в межах ініціативи "Зброя Перемоги" Міністерство оборони уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на суму майже 130 млрд грн.

Програма "Зброя Перемоги" – механізм довгострокових контрактів на три, п’ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.

Серед вимог до українських зброярів, які прагнуть увійти до переліку "Зброя Перемоги" та укласти довгострокові контракти, – обов’язкове проходження кодифікації, налагодження серійного виробництва, досягнення рівня локалізації не менше ніж 50% тощо.

Раніше повідомлялося, що Литва розглядає запуск виробництва морських дронів та іншої зброї за схемою "1+1" — один для себе, один для України. Міноборони Литви зацікавилося також ракетними дронами та іншим озброєнням.

Відомство розглядає запуск у Литві спільного виробництва окремих видів озброєння за принципом "1+1". Литва оплачуватиме виробництво та передаватиме Україні половину виготовленої зброї.