В апреле Минобороны допустило к эксплуатации 12 образцов автомобильной техники

В течение апреля 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины 12 образцов автомобильной техники различного назначения, более 60% из них - украинского производства.

Об этом сообщает МОУ.

По данным Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, всего с начала 2025 года кодифицировано и допущено к эксплуатации более 50 образцов автомобильной техники.

Среди них - колесные эвакуационные тягачи-транспортеры, автотранспорт для перевозки габаритных грузов, современные вездеходные шасси для широкого спектра применения и тому подобное. Кроме украинских автомобилей, парк автотехники пополнили образцы ведущих мировых автопроизводителей.

"Мобильность войска, оперативное выполнение задач по логистике зависит от имеющегося автомобильного парка техники. Отечественные производители уже освоили производство отдельных образцов автотехники. Войску нужно больше современной автотехники с широкими функциональными возможностями", - отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие. Среди задач Минобороны на 2025 год - унификация технических требований к БпЛА.

Также в ответе на запрос ЭП Минобороны сообщило ранее, что объем просроченной дебиторской задолженности Министерства обороны по заключенным контрактам по направлению закупки оружия с начала 2025 года вырос на 13 млрд грн.

Там отметили, что по состоянию на 1 января 2024 года объем просроченной дебиторской задолженности по контрактам на покупку оружия составлял 39,6 млрд грн. На 1 января 2025 года он вырос до 45 млрд грн, а по состоянию на 13 марта 2025 года (последние данные, которыми располагало министерство на момент отправки ответа на запрос) вырос до 58 млрд грн.

В 2025 году в рамках инициативы "Оружие Победы" Министерство обороны заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения на сумму почти 130 млрд грн.

Программа "Оружие Победы" - механизм долгосрочных контрактов на три, пять или десять лет для национальных производителей вооружения и военной техники.

Среди требований к украинским оружейникам, которые стремятся войти в перечень "Оружие Победы" и заключить долгосрочные контракты, - обязательное прохождение кодификации, налаживание серийного производства, достижение уровня локализации не менее 50% и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Литва рассматривает запуск производства морских дронов и другого оружия по схеме "1+1" - один для себя, один для Украины. Минобороны Литвы заинтересовалось также ракетными дронами и другим вооружением.

Ведомство рассматривает запуск в Литве совместного производства отдельных видов вооружения по принципу "1+1". Литва будет оплачивать производство и передавать Украине половину изготовленного оружия.