У Києві почали навчати ветеранів протимінній діяльності: домопожуть з пошуком роботи

Оператор протимінної діяльності (ПМД) "Шериф розмінування" навчатиме ветеранів та ветеранок.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Заняття відбуватимуться в очному форматі в місті Києві і триватимуть 10 тижнів. Перша група ветеранів та ветеранок вже розпочали навчання. В планах – набір ще однієї групи слухачів.

Після завершення навчання слухачі отримають свідоцтво сапера розмінування державного зразка, а також сприяння з боку організаторів у пошуку роботи.

Збільшення відсотка залучення вразливих груп, зокрема і ветеранів, до робіт у сфері протимінної діяльності є однією із цілей Національної стратегії протимінної діяльності до 2033 року.

Торік Міністерство економіки спільно з Програмою розвитку ООН організували два навчальні курси для ветеранів з інвалідністю з фокусом на аналітиці даних та роботі з машинами розмінування.

За даними міністерства, більш ніж половина учасників курсу знайшли роботу у сфері ПМД, зокрема у міжнародних організаціях, які займаються розмінуванням.

Нагадаємо:

Міністерство оборони опрацьовує можливість створення в Україні випробувального полігону для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту.