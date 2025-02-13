В Киеве начали обучать ветеранов противоминной деятельности: помогут с поиском работы

Оператор противоминной деятельности (ПМД) "Шериф разминирования" будет обучать ветеранов и ветеранок.

Об этом сообщает Минэкономики.

Занятия будут проходить в очном формате в городе Киеве и продлятся 10 недель. Первая группа ветеранов и ветеранок уже начали обучение. В планах - набор еще одной группы слушателей.

После завершения обучения слушатели получат свидетельство сапера разминирования государственного образца, а также содействие со стороны организаторов в поиске работы.

Увеличение процента привлечения уязвимых групп, в том числе и ветеранов, к работам в сфере противоминной деятельности является одной из целей Национальной стратегии противоминной деятельности до 2033 года.

В прошлом году Министерство экономики совместно с Программой развития ООН организовали два учебных курса для ветеранов с инвалидностью с фокусом на аналитике данных и работе с машинами разминирования.

По данным министерства, более половины участников курса нашли работу в сфере ПМД, в частности в международных организациях, которые занимаются разминированием.

Напомним:

Министерство обороны прорабатывает возможность создания в Украине испытательного полигона для тестирования новых технологий, используемых в процессах разминирования, в частности с привлечением искусственного интеллекта.