Цьогоріч виробничі спроможності ОПК України можуть сягнути 35 мільярдів доларів

Цього року виробничі спроможності оборонно-промислового комплексу України можуть сягнути 35 мільярдів доларів.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, пише "Укрінформ".

За його словами, у 2022 році цей показник склав 1 млрд доларів. У 2023 році його потроїли, а торік він сягнув обсягу 9 мільярдів власних коштів на додачу до 1,5 млрд доларів іноземних інвестицій. Проте українські підприємства минулого року були спроможні виробити оборонної продукції удвічі більше, на суму близько 20 млрд доларів, підкреслив Сметанін.

Як зазначив радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, за часів СРСР частка оборонної продукції, яку виробляли розташовані на території України підприємства ОПК, становила 18% від всього, що створювалося радянською "оборонкою". За його словами, цей обсяг вимірювався сумою близько 25 млрд доларів.

Нагадаємо:

У 2024 році приватні виробники зброї могли виробити ще 1,7 млн одиниць дронів та РЕБ, але не отримали державних контрактів.