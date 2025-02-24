В этом году производственные возможности ОПК Украины могут достичь 35 миллиардов долларов

В этом году производственные возможности оборонно-промышленного комплекса Украины могут достичь 35 миллиардов долларов.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, пишет "Укринформ".

По его словам, в 2022 году этот показатель составил 1 млрд долларов. В 2023 году его утроили, а в прошлом году он достиг объема 9 млрд собственных средств в дополнение к 1,5 млрд долларов иностранных инвестиций. Однако украинские предприятия в прошлом году были способны произвести оборонной продукции вдвое больше, на сумму около 20 млрд долларов, подчеркнул Сметанин.

Как отметил советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин, во времена СССР доля оборонной продукции, которую производили расположенные на территории Украины предприятия ОПК, составляла 18% от всего, что создавалось советской "оборонкой". По его словам, этот объем измерялся суммой около 25 млрд долларов.

Напомним:

В 2024 году частные производители оружия могли произвести еще 1,7 млн единиц дронов и РЭБ, но не получили государственных контрактов.