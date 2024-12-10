Студенти КПІ зможуть працювати на підприємствах оборонної галузі

КПІ ім. Ігоря Сікорського та Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України готуватимуть фахівців для оборонно-промислового комплексу. Мова йде про залучення студентів Київської політехніки до роботи на приватних оборонних підприємствах України.

Про це повідомили в КПІ з посиланням на підписаний меморандум про співпрацю.

До співпраці планують залучити такі спеціальності: електронні комунікації, мікроелектроніка, наносистемна техніка, прикладна механіка, хімічні технології та інші.

Зазначається, що фахівців готуватимуть за дуальною формою освіти, коли студент у реальних умовах виробництва, до прикладу на підприємстві ОПК, зможе застосовувати свої інженерні навички.

«Сьогодні ринок виробництва високотехнологічної зброї потребує саме інженерів, яких готує Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Тому ми спільно з NAUDI реалізовуватимемо дуальну освіту, що дозволить забезпечити практико-орієнтованість підготовки студентів і в майбутньому - забезпечить підприємства необхідними кадрами», - зазначив Анатолій Мельниченко, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України планує збільшити стипендійні програми для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які обиратимуть карʼєру в оборонно-промисловому комплексі.

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