Студенты КПИ смогут работать на предприятиях оборонной отрасли

КПИ им. Игоря Сикорского и Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины будут готовить специалистов для оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о привлечении студентов Киевской политехники к работе на частных оборонных предприятиях Украины.

Об этом сообщили в КПИ со ссылкой на подписанный меморандум о сотрудничестве.

К сотрудничеству планируют привлечь такие специальности: электронные коммуникации, микроэлектроника, наносистемная техника, прикладная механика, химические технологии и другие.

Отмечается, что специалистов будут готовить по дуальной форме образования, когда студент в реальных условиях производства, к примеру на предприятии ОПК, сможет применять свои инженерные навыки.

"Сегодня рынок производства высокотехнологичного оружия требует именно инженеров, которых готовит Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Поэтому мы совместно с NAUDI будем реализовывать дуальное образование, что позволит обеспечить практико-ориентированность подготовки студентов и в будущем - обеспечит предприятия необходимыми кадрами", - отметил Анатолий Мельниченко, ректор КПИ им.

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины планирует увеличить стипендиальные программы для студентов КПИ им. Игоря Сикорского, которые будут выбирать карьеру в оборонно-промышленном комплексе.

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