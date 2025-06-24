В Украине площадь заминированных земель уменьшилась на 20% - Шмыгаль

В Украине площадь потенциально заминированных земель по сравнению с концом 2022 года уменьшилась более чем на 20% и сегодня составляет около 137 тыс. км2.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании в Офисе противоминной деятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, в основном это сельскохозяйственные земли.

"Государственный аграрный реестр должен стать единственным инструментом взаимодействия при предоставлении компенсации расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения. Данные в реестр должны вноситься оперативно", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства поручил министерствам и ответственным лицам ускорить запуск Реестра территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, а также разработать план действий для привлечения международного финансирования непосредственно на разминирующую деятельность.

Премьер отметил, что Украина уже сформировала большую противоминную международную коалицию из более полусотни государств и привлекла 1,2 млрд долларов помощи для очистки территорий.

"Гуманитарное разминирование - ключевой элемент быстрого восстановления. Наша цель - постоянно наращивать темпы работ, чтобы как можно быстрее освободить от мин украинские поля, села, города, инфраструктуру", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что работы по очистке осуществляют ГСЧС, Национальная полиция, Минобороны и неправительственные операторы противоминной деятельности.

Ресурс 112 сертифицированных операторов, среди которых восемь - иностранные, которые сейчас работают в Украине, насчитывает более 9 тысяч специалистов.

Напомним:

С начала 2025 года состоялось 30 аукционов на разминирование агроземель общей площадью 5,37 тыс га. Финальная стоимость работ по итогам торгов составляет 336,6 млн грн.