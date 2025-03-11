Експорт зброї зі Швейцарії скорочується другий рік поспіль: нейтралітет б'є по продажах

Швейцарська збройова промисловість закликає уряд послабити правила щодо перепродажу військової техніки, оскільки експорт озброєнь з країни впав другий рік поспіль.

Про це пише Reuters.

За даними Державного секретаріату з економічних питань (SECO), у 2024 році експорт військових матеріалів зі Швейцарії скоротився на 5%, до 665 млн швейцарських франків (приблизно 754,74 млн дол), після падіння на 27% у 2023 році. У відомстві зазначили, що це може бути пов’язано з швейцарською забороною на передачу закупленої раніше зброї до зон бойових дій, зокрема в Україну.

Керівник сектору озброєнь у промисловій асоціації Swissmem Маттіас Цоллер, заявив, що нейтралітетні закони обмежують можливості швейцарських виробників. "Через ці обмеження ми втрачаємо важливі контракти", – сказав він.

Німеччина, яка є найбільшим покупцем швейцарської зброї, виключила компанії з країни з деяких закупівельних угод. Данія та Нідерланди також призупинили замовлення.

Згідно з чинними законами про нейтралітет, Швейцарія не може напряму постачати озброєння країнам, які беруть участь у війні. Також заборонений реекспорт проданого озброєння. Це, наприклад, завадило Німеччині передати Україні зенітні боєприпаси швейцарського виробництва.

Лідер правоцентристської Вільної ліберальної партії Тьєррі Буркарт, розкритикував такі обмеження. "Це абсолютно абсурдно. Ми завдаємо шкоди не лише своїй обороноздатності та промисловості, а й європейській безпеці, залишаючись при цьому нейтральними", – заявив він в інтерв’ю Reuters.

Швейцарський уряд наразі розглядає можливість послаблення обмежень у "надзвичайних обставинах". Також обговорюється варіант, за якого реекспорт стане можливим через п’ять років після продажу зброї.

Нагадаємо:

У Швейцарії відкрили 56 проваджень щодо порушень санкцій проти РФ, а щодо 15 з них було призначено штрафи.